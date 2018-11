Rakennusluvissa neljänneksen romahdus, myös asuntoaloitukset laskuun

Rakennuslupia myönnettiin heinä-syyskuussa 25,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi aiemmin. Asuinrakentamisen aloitukset laskivat 9 prosenttia. RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen ja Foreconin Pekka Pajakala arvioivat käänteen alkaneen. Pajakkalan arvio ensi vuoden asuntoaloituksista on 35 700, mutta asuntoja valmistuu paljon.

Tilastokeskuksen mukaan lupia myönnettiin myös kappalemääräisesti vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien rakennustyyppien kuutiomäärät vähenivät kolmannen neljänneksen aikana merkittävästi. Eniten väheni liike- ja toimistorakennukset, 43,8 prosenttia. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin kuutiomäärillä mitattuna 37,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuinrakentamisen lupakuutiomäärä väheni huomattavasti

Heinä-syyskuussa rakennuslupia myönnettiin asuinrakentamiseen 1,8 miljoonaa kuutiometriä, samaan aikaan vuotta aiemmin määrä oli 2,9 miljoonaa. Asuinrakentaminen väheni 37,5 prosenttia. Kaikkien talotyyppien kuutiomäärä väheni viime vuodesta, asuinkerrostalojen lupakuutiomäärä jäi alle puoleen vuodentakaisesta määrästä.

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana kaikkiaan 5 492 asunnolle. Toisen neljänneksen aikana vastaava luku oli 14 494 asuntoa.

Volyymi kasvoi edelleen

Volyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi vuoden 2018 heinä-syyskuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 3,9 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 0,2 prosenttia. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 20,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sami Pakarinen: Vilkkaana käynyt kerrostalorakentaminen hiipuu ennakoidusti

Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen kommentoi lupatietoja seuraavasti:

”Syyskuun rakennuslupatiedot vahvistavat havainnot uudisrakentamisen käänteestä. Heinä-syyskuussa rakennusluvat vähenivät yhteensä neljänneksellä edellisvuodesta”, Sami Pakarinen kirjoittaa.

”Erityistä mielenkiintoa keväästä asti on kohdistunut uusien kerrostalojen rakentamiseen. Syyskuussa luvat vähenivät ennakkotietojen perusteella peräti 78 prosenttia edellisvuodesta.

Kerrostalorakentamisessa katse kannattaa kohdistaa nyt kahteen asiaan. Ensiksi, toteutuvatko kaikki haetut luvat aloituksiksi asti. Toiseksi, on hyvä pitää mielessä, että valmistuvien asuntojen määrät nousevat vielä vuoden 2020 alkupuolelle.”

Vuositasolla kerrostalorakentamisen luvat ovat tulleet helmikuun huipusta (50 800 asuntoa) syyskuuhun noin 15 prosenttia alaspäin eli noin 43 000 asuntoon. Lupien laskun taustalla on kiivaan rakentamistahdin rauhoittuminen kohti normaalimpaa tasoa sekä sijoittajien hengähdystauko.

”On muistettava, että kerrostalorakentamisen osuus uudisasuntorakentamisen käypähintaisesta arvosta on vain runsas puolet, koko uudistalonrakentamisesta noin neljännes ja koko rakentamisesta runsas 10 prosenttia. Paljon muutakin siis rakennetaan”, Pakarinen toteaa.

”Rakentamisen suhdanteiden kannalta tärkeintä on pitää huolta, että liikennepolitiikasta saadaan entistä pitkäjänteisempää ja rahoitus varmistuu. Kestävämmillä liikennemuodoilla taklataan myös ilmastonmuutosta, edesautetaan kaupungistumiskehitystä ja työvoiman liikkuvuutta. Tämä on onneksi nyt Suomessakin ymmärretty entistä paremmin, kun katsotaan viime aikaisia toimia”, Pakarinen analysoi.

Pajakkalalla pessimistisin asuntoennuste

Viime vuosien poikkeuksellisen suuren asuntojen kysynnän ja rakentamisen taustalla ovat suurten kaupunkien väestönkasvu, valtava kiinnostus sijoitusasuntoihin aiempien hyvien tuottojen takia, nollakorot ja matalat marginaalit, lainoitus taloyhtiöiden kautta, edullinen myyntihinta (käytettyihin asuntoihin verrattuna) suurten lainojen ja yleistyneen vuokratontin takia sekä yhtiölainojen lyhennysvapaa.

Toisaalta ongelmana on asuntojen pitkä ”toimitusaika”. Kysyntä saattaa olla pieni, kun asunnot valmistuvat reilun vuoden kuluttua käynnistämisestä. Tämän hetkinen aloitusmäärä merkitsee ylitarjontariskiä, arvioi tänään Foreconin Pekka Pajakkala Teknisen kaupan liitolle tekemässä konealan suhdannekatsauksessaan.

Rakentamisen volyymi on korkeimmillaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Jo aloitetut kerrostaloasunnot merkitsevät Pajakkalan mukaan valmistuvien määrän nousua tasolle 32000…33000 asuntoa, mikä tarkoittaa 5000 asunnon lisää nykytasoon verrattuna.

Kuluvan vuoden asuntoaloitusten määräksi Pajakkala arvioi 42 500 asuntoa ja ensi vuodelle 35 700. Luvut ovat hieman matalammat kuin Rakennusteollisuus RT:n ennuste (44 000 ja 39 000) ja Raksun ennuste lokakuulta. Etlan tuore ennuste on 36 000 – 37 000 asuntoa ja siinä puhuttiin 15 prosentin pudotuksesta.

Pekka Pajakkala ja Sami Pakarinen arvioivat vuoden 2016 lopussa ja 2017 alussa, että kerrostalorakentamisen taso on ylikorkea. ”Edelleen on kuitenkin avoinna, koska määrä kääntyy laskuun, tänä vai ensi vuonna, tuskin myöhemmin”, Pajakkala arvioi keväällä 2017. Kansantalouden ennakoitua kovemmat kasvuluvut veivät tältä ennusteelta vielä silloin pohjan pois.

Ensi vuoden kerrostaloaloitukset ovat Pajakkalan mukaan edelleen korkealla kestävään tasoon nähden. ”Uusien asuntojen myyntivauhdin tulee vauhdittua nykytasolta. Kustannusten ja hintojen nousu alkaa hidastaa kauppaa.”

Kuluvana vuonna rakentaminen kasvaa kahdella prosentilla. Ensi vuonna laskua volyymissa on prosentti. Ainoa kasvualue uudispuolella on toimitilarakentaminen; erityisesti sairaaloita ja teollisuus- ja varastotiloja sekä liikenteen tiloja rakennetaan paljon. Myös korjausrakentaminen, joka yllättäen laski viime vuonna, on kasvussa.

Uudisrakentamisen miinus on Pajakkalan mukaan pieni usean vuoden hyvän kasvun jälkeen. Aloituksissa lasku on voimakkaampi. Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan supistuvan 6 prosenttia: asuinrakentamisessa laskua tulee Pajakkalan mukaan yli 10 prosenttia ja toimitilarakentamisessa 4 prosenttia. Myös infrarakentaminen vähenee selvästi.

Rakentamisen rauhoittumisella on Pajakkalan mukaan myös hyviä vaikutuksia: se helpottaa työvoimapulaa, hillitsee kustannusten nousupaineita ja lyhentää toimistusaikoja.