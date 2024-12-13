”Tämä on harmillista” – Turku aikoo selvittää tarkkaan, miksi kivet irtoilevat vastaremontoidulla Kauppatorilla
Turun Kauppatorin remontissa myös kiveystä uusittiin.
Turun Kauppatorilla on kärsitty vasta valmistuneen toriremontin jälkeen irtoavista kivistä. Kyse ei ole vain muutamasta sattumalta irronneesta kivestä. Kiveystä on jouduttu korjailemaan koko torin alueella.
