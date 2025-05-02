Heti Kotiin LKV toimintakieltoon – lisätehosteena uhkasakko
Heti Kotiin LKV poistettiin välittäjärekisteristä jo joulukuussa, mutta yhtiö jatkoi silti toimintaansa.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivan Heti Kotiin Kiinteistönvälitys oy:n toimintakieltoon. Kiellon tehosteena on 40 000 euron uhkasakko.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Heti Kotiin LKV toimintakieltoon – lisätehosteena uhkasakko”