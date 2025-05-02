Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Heti Kotiin LKV toimintakieltoon – lisätehosteena uhkasakko

Heti Kotiin LKV poistettiin välittäjärekisteristä jo joulukuussa, mutta yhtiö jatkoi silti toimintaansa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. toukokuuta 2025, 9:14
Kiinteistönvälittäjän rekisteröinnin voi tarkistaa y-tunnuksella aluehallintoviraston välitysliikerekisteriä koskevasta verkkopalvelusta. Kuva: Aleksi Jalava

Itä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivan Heti Kotiin Kiinteistönvälitys oy:n toimintakieltoon. Kiellon tehosteena on 40 000 euron uhkasakko.

