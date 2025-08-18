YIT:lle infraurakka Kiteeltä – Väylävirastolta rata- ja siltatöitä
Siltaurakan arvo on vajaat 15 miljoonaa euroa ja koko korjaushankkeen 21 miljoonaa euroa.
YIT on voittanut Väyläviraston Kiteellä sijaitsevan Syrjäsalmen ratasillan ja ratalinjan rakennusurakan.
