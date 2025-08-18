Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Infra Rakentaminen

YIT:lle infraurakka Kiteeltä – Väylävirastolta rata- ja siltatöitä

Siltaurakan arvo on vajaat 15 miljoonaa euroa ja koko korjaushankkeen 21 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 10:31
Syrjäsalmen ratasilta ylittää Syrjäsalmen, joka yhdistää Hiekanpäänselkä- ja Pajarinselkä-järvet. Rakennustyöt on määrä aloittaa elokuussa ja uusi silta otetaan käyttöön loppuvuodesta 2026. (Kuva: Väylävirasto)

YIT on voittanut Väyläviraston Kiteellä sijaitsevan Syrjäsalmen ratasillan ja ratalinjan rakennusurakan.

