Kategoriat Korjausrakentaminen Suhdanne

Korjausrakentamisen arvo jatkoi laskuaan

Edellisen kerran kasvua oli vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. syyskuuta 2025, 8:53
Kuopion Postitalo peruskorjattiin vuosina 2022-2023. Arkistokuva. Kuva: Akseli Muraja

Tilastokeskuksen mukaan talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo laski 2,3 prosenttia vuoden 2025 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.

