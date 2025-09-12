Korjausrakentamisen arvo jatkoi laskuaan
Edellisen kerran kasvua oli vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Tilastokeskuksen mukaan talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo laski 2,3 prosenttia vuoden 2025 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Korjausrakentamisen arvo jatkoi laskuaan”