Lohkare Infra jatkaa yritysostojaan – nyt mukaan tulee kaukolämpörakentaja
Pääomasijoittajan muodostama uusi infrakonserni aloitti kesällä.
Suomen infra-alan uusi toimija Lohkare Infra jatkaa yhtiön kasvattamista. Yhtiö on hankkinut Maalinja oy:n ja siihen kuuluvan EPR-Asennus oy:n. Yrityskauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntää, jonka yhtiö odottaa saavansa tänä vuonna.
