Infra Uutiset

Lohkare Infra jatkaa yritysostojaan – nyt mukaan tulee kaukolämpörakentaja

Pääomasijoittajan muodostama uusi infrakonserni aloitti kesällä.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2025, 9:08
Uuteen Lohkare Infraan kuuluu muun muassa infrarakentaja VM Suomalainen. Kuva: Liisa Takala

Suomen infra-alan uusi toimija Lohkare Infra jatkaa yhtiön kasvattamista. Yhtiö on hankkinut Maalinja oy:n ja siihen kuuluvan EPR-Asennus oy:n. Yrityskauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntää, jonka yhtiö odottaa saavansa tänä vuonna.

