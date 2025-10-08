Jatkeen M14 Signe nousi kovatasoisen työmaakilpailun voittoon Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailussa kakkoseksi tuli SRV:n Atlaksen työmaa.

Kuuntele juttu

Artikkeli tiivistettynä Rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa on voittanut Vuoden työmaa -kilpailun, jossa kilpaili yhdeksän työmaata.

M14 Signe -työmaa Helsingin ydinkeskustassa sai kiitosta erinomaisesta yhteistyöstä ja johtamisen edelläkävijyydestä, sekä esimerkiksi aikataulun hallinnasta ja kustannusten ennustamisesta.

SRV sai kunniamaininnan Kansallismuseon Atlas-lisärakennuksen työmaasta, joka on hyvin vaativa.

1980-luvun puolivälistä järjestetty kilpailu keskittyy parhaiden työmaiden esille tuomiseen ja alan osaamisen nostamiseen. Tämän vuoden erityisteemoina olivat talotekniikka sekä kiertotalous. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on tänä vuonna voittanut rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa. Kovatasoisen kilpailun kakkosena ja kunniamaininnalla palkittiin SRV ja sen Kansallismuseon Atlas-lisärakennuksen työmaa.

Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhdeksän työmaata eri puolilta Suomea. Tuomariston puheenjohtaja Matti Kruus pitää tasoa erittäin korkeaksi.

”Työmaissa korostuivat tänä vuonna johtajuus ja vaativat rakennustyöt. Työmaat ovat menneet johtamisessa viime vuosina huomattavasti eteenpäin”, Kruus toteaa.

Lue lisää: Kaikkien kilpailutyömaiden esittelyt löytyvät täältä Vuoden työmaa 2025 -erikoisjulkaisu.

Voittajaksi valittu M14 Signe on Spondan tilaama toimitilarakennus, joka valmistuu Helsingin ydinkeskustaan, Mannerheimintien varrelle ensi vuoden loppupuolella. Voittaja julkistettiin keskiviikkona Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

FAKTA: M14 Signe Tilaaja: Sponda

Rakennuttajakonsultti: Indepro

Pääurakoitsija: Jatke Toimitilat

Arkkitehtisuunnittelu: Sarc + Sigge

Rakennesuunnittelu: Sweco Finland

Geosuunnittelu: Sipti

Purku-urakoitsija: Lotus Demolition

Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Kreate

Paikallavalu-urakoitsija: Rakennusliike Sierak

Talotekniikka-PJU: Quattroservices

Kokonaislaajuus: 23786 brm²

Aikataulu 10/2023 – loppuvuosi 2026 Avaa

Työmaakilpailu on järjestetty 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja Jatkeelle voitto oli ensimmäinen.

Tuomaristo kiinnitti M14 Signen työmaassa huomiota muun muassa erinomaiseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen osapuolten välillä. Työmaa oli selkeä ja erittäin siisti. Tuomariston mukaan siinä näkyi positiivisella tavalla hyvä kuri ja vastuullisuus eri rooleissa toimivilla. Tuomaristo arvosti myös tiedolla johtamisen edelläkävijyyttä ja aktiivista kehittämistä muun muassa aikataulun hallinnassa ja kustannusten ohjaamisessa ja ennustamisessa.

”Työmaassa korostui usean eri osapuolen saumaton yhteistyö”, Matti Kruus sanoo.

SRV palkittiin kunniamaininnalla

Kisan tämän vuoden korkeasta tasosta kertoo tuomariston ratkaisu jakaa poikkeuksellisesti myös kunniamaininta. Se ja kilpailun toinen sija meni SRV:n työmaalle, jossa rakennetaan Kansallismuseon lisärakennusta eli Atlasta.

Atlaksessa tuomaristo kiinnitti huomiota todella vaativan rakenteen perusteelliseen suunnitteluun ja huolelliseen toteutukseen rakentamisen osalta. Työmaalla on ollut hyvin haastavia ja uniikkeja ratkaisuja, kuten alakaton toteutus, sekä paljon yhteensovitettavia töitä. Tuomaristo kiitti työmaan hyvää yhteistyötä urakoitsijoiden kesken sekä tilaajan suuntaan. Päivittäisten kohtaamisten tärkeys on tunnistettu erinomaisesti.

Atlaksessa talotekniikan suunnittelun ohjaukseen on panostettu tavallista enemmän ja toteutuksessa on ollut useita kehitysehdotuksia laadun ja toimintavarmuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. Kaiken kaikkiaan suunnittelu ja toteutus on tuomariston mukaan onnistuttu työmaalla integroimaan hyvin vaativaan arkkitehtuuriin.

”Atlaksessa nähty harvinaisuus oli myös kahden suuren rakennusliikkeen välinen hyvä yhteistyö. Ikävän usein kahden suuren rakennusliikkeen egot eivät mahdu lähekkäin. Kansallismuseon kokonaisuuteen on mahtunut SRV ja NCC yhdessä tekemään ainutlaatuista, kaikille avointa hienoa nähtävyyttä. Tähän pystyvät vain valistuneet toimihenkilöt”, toteaa Kruus.

Työmaakilpailu tarjoaa erinomaisia esimerkkejä

Rakennuslehden työmaakilpailussa etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle. Tänä vuonna erityistarkastelussa olivat talotekniikka sekä kiertotalous ja materiaalien käytön hallinta.

Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista.

Kilpailun tuomaristossa oli tänä vuonna puheenjohtaja Matti Kruusin (Indepro) lisäksi Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä, Diana Råman RKL:stä ja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.

Tuomaristo kuuli kilpailun kaikkia työmaita elo-syyskuun vaihteessa Teams-tapaamisissa. Sen jälkeen tuomaristo tutustui paikan päällä viiteen työmaahan.

Lisää työmaakilpailusta 17.10. ilmestyvässä printtilehdessä ja verkossa.