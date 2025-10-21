Luksushotellin omistanut Samla Hotels hakeutui konkurssiin Rahaston taustalla on olympiavoittaja Samppa Lajusen pääomasijoitusyhtiö.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaa luksushotelli The Hotel Mariaa aiemmin omistanut Samla Hotels ky -rahasto on hakeutunut konkurssiin. Rahaston velat ovat 31 miljoonaa euroa, eikä rahasto kykene suoriutumaan veloistaan. Koska yhtiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä tuloja velkojen hoitamiseksi, konkurssimenettely on ainoa mahdollinen tapa purkaa yhtiö.

Velat ovat muodostuneet The Hotel Marian kehittämisestä, rakentamisesta ja toiminnan käynnistämisestä syntyneistä kustannuksista, jotka olivat ennakoitua selvästi korkeammat. Toiminnan käynnistämistä vaikeuttivat ratkaisevasti usean markkina- ja kustannusriskin samanaikainen toteutuminen.

Samla Hotels -rahaston suurimmat velkojat ovat Samla Asunnot ky -rahasto ja Samla Toimitilat II ky -rahasto yhteensä noin 27 miljoonan euron saatavillaan. Lisäksi ryhmällä juniorilainoittajia on Samla Hotels -rahastosta noin 3,5 miljoonan euron saatavat. Hotellirahastolla on varoja vain noin 16000 euroa.

Samassa yhteydessä Samla Hotels -rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä toiminut Samla Rahastot oy hakeutui konkurssiin hotellirahaston velkojen siirryttyä sen vastuulle. Yhtiö on varaton.

Kiinteistöalan pääomasijoitusyhtiö Samla Capital oy:n hallinnoimat Samla Asunnot -rahasto ja Samla Toimitilat II -rahasto ovat jo keväällä kirjanneet alas ennakoitavissa olleet tappiot ja jatkavat toimintaansa normaalisti olemassa olevien kohteiden osalta. Samla Capitalilla on hallinnoitavanaan myös Samla Toimitilat -rahasto, jolla ei ole yhteyttä hotelliin tai siihen sijoittaneeseen rahastoon.

Samla Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja on yhdistetyn hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.