Pajala hakee uusia tukijalkoja – ”Nämä menevät markkinaan tavalla, johon en ole viime vuosina rakennusmarkkinoilla tottunut”

Yhtiö on laajentanut tänä vuonna toimitila- ja hoivarakentamiseen. Toimitusjohtajan mukaan liikevaihto saattaa jopa nelinkertaistua vuoteen 2030 menessä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 14. lokakuuta 2025, 6:00
Kuvituskuva. Kuva: Pajala Yhtiöt

Pelkkään asuntorakentamiseen aiemmin keskittynyt Pajala Yhtiöt on kuluvana vuonna laajentanut liiketoimintaansa itselleen uusille rakentamisen sektoreille.

