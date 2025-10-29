Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tutkija lataa suorat sanat betonin päästöjen vähentämisen eteen tehtävästä tutkimuksesta – ”Täydellisyyden ei saa antaa olla hyvän vihollinen”

Karen Scrivener sanoo, että paras vaikuttavuus saavutettaisiin, jos tutkittaisiin ratkaisuja, jotka voidaan skaalata maailmanlaajuiseen käyttöön.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 29. lokakuuta 2025, 6:00
Karen Scrivener puhui Peikon kiertotalouskonferenssissa Lahdessa lokakuun alussa. Kuva: Inspiroiva Creative

Betonin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen nykyisin kehitettävät ratkaisut ovat kalliita ja tehottomia, sanoo Sveitsin valtiollisen teknillisen korkeakoulun, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannen rakennusmateriaalilaboratorion johtaja Karen Scrivener.

