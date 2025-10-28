Vanhat osakeasunnot halpenivat syyskuussa
Pääkaupunkiseudullakin hinnat laskivat.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,4 prosenttia syyskuussa 2025 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,6 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.
Suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden takaisesta Tampereella ja Turussa. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla ja Oulussa.
Kuudessa suurimmassa kaupungissa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 1,9 prosenttia ja suurten kaupunkien ulkopuolella 3,2 prosenttia syyskuussa verrattuna vuotta aiempaan. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,7 prosenttia.
Koko maassa kerrostaloasuntojen hinnat laskivat 3,1 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin syyskuussa 16 prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
Yksiöt halpenivat eniten
Heinä-syyskuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,3 prosenttia vuoden takaisesta ja 1,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.
Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Suurinta lasku oli suurinta Vantaalla ja Oulussa.
Kolmannella neljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 1,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hinnat laskivat 2,8 prosenttia.
Vanhojen rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 1,4 prosenttia. Kerrostalojen hinnat laskivat koko maassa 2,7 prosenttia.
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa eniten pienissä asunnoissa.
