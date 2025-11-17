Kreatelle 80 miljoonan euron tilaus Väylävirastolta – mittavan tie- ja siltaurakan takaraja lokakuu 2027
Hanke sisältää teiden ja kevyen liikenteen väylien lisäksi kuuluu yhdeksän siltatyömaata.
Kreate ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet lähes 80 miljoonan euron urakkasopimuksen Mt 180 Kurkela–Kuusisto-hankkeesta Kaarinassa.
