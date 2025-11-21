Suvicin muutosneuvottelut päättyivät – tuloksena irtisanomisia
Muutosneuvottelut käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Energiarakentamiseen erikoistuneen Suvicin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yritys irtisanoo enintään 14 työntekijää. Lisäksi harkitaan 2 henkilön lomauttamista. Myös 3–5 henkilön tehtävänkuvia tullaan muuttamaan.
