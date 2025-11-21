Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Talous Uutiset

Suvicin muutosneuvottelut päättyivät – tuloksena irtisanomisia

Muutosneuvottelut käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. marraskuuta 2025, 12:01
Kuva: Arja Harjunmaa

Energiarakentamiseen erikoistuneen Suvicin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yritys irtisanoo enintään 14 työntekijää. Lisäksi harkitaan 2 henkilön lomauttamista. Myös 3–5 henkilön tehtävänkuvia tullaan muuttamaan.

