Kreate voitti 40 miljoonan urakan mittavasta ratahankkeesta

Urakka on osa Helsinki-Riihimäki-ratahanketta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. joulukuuta 2025, 13:45
Kreate on rakentanut Helsinki–Riihimäki-hankkeen urakoita jo toukokuusta 2023 lähtien. Joulukuussa 2024 valmistui muun muassa Ainolan asemalle uusi itäinen laituri hissikuiluineen. Kuva: Kreate

Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa noin 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Helsinki–Riihimäki-hankkeesta Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille.

