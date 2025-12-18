Kreate voitti 40 miljoonan urakan mittavasta ratahankkeesta
Urakka on osa Helsinki-Riihimäki-ratahanketta.
Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa noin 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Helsinki–Riihimäki-hankkeesta Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kreate voitti 40 miljoonan urakan mittavasta ratahankkeesta”