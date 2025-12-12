Suvic käynnistää jälleen muutosneuvottelut
Edellisen kerran Suvicissa järjestettiin muutosneuvottelut loka-marraskuussa.
Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic käynnistää työntekijöitään koskevat muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa työntekijöiden määrä käynnissä olevien projektien tarpeisiin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suvic käynnistää jälleen muutosneuvottelut”