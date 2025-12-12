Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Suvic käynnistää jälleen muutosneuvottelut

Edellisen kerran Suvicissa järjestettiin muutosneuvottelut loka-marraskuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. joulukuuta 2025, 15:35
Kuvituskuva.

Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic käynnistää työntekijöitään koskevat muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa työntekijöiden määrä käynnissä olevien projektien tarpeisiin.

