Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Yrityskauppa

Sweco kävi yrityskaupoilla

Uusi ostos vaihtaa omistajaa nykymuodossaan. Arvioitu sulautuminen Swecoon tapahtuu ensi kesänä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 10:22
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sweco kävi yrityskaupoilla
Kuvassa Näkymän osakkaat Yrjö Ala-Heikkilä, Tiina Perälä ja Matti Liski sekä wecon toimialajohtaja Jenni Lautso. Kuva: Sweco

Sweco on ostanut maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Swecon asemaa erityisesti suurissa kaupungeissa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sweco kävi yrityskaupoilla”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset