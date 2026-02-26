Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Helsingin Puotilanrannan uusi rantakaupunginosa sai vihreää valoa valtuustolta

Kaavaratkaisun tuoma asukasmäärän lisäys on noin 2500 henkeä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. helmikuuta 2026, 8:45
Ideakuva uudesta Puotilanrannan alueesta. Kuva: Voima Graphics

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25. helmikuuta Puotilanrannan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden merellisen asuinalueen rakentumisen Puotilan venesataman alueelle. Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksia myös Itäkeskukseen, Malmille ja Laajasaloon.

