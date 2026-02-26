Helsingin Puotilanrannan uusi rantakaupunginosa sai vihreää valoa valtuustolta
Kaavaratkaisun tuoma asukasmäärän lisäys on noin 2500 henkeä.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25. helmikuuta Puotilanrannan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden merellisen asuinalueen rakentumisen Puotilan venesataman alueelle. Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksia myös Itäkeskukseen, Malmille ja Laajasaloon.
