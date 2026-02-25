Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kastelli toteuttaa ison vuokra-asuntohankkeen Espooseen

Rakennustyöt käynnistyivät helmikuun 2026 alussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 10:02
Pientalobrändi Kastelli on aloittanut 65 vapaarahoitteisen rivitalovuokra-asunnon rakentamisen Espoon Suurpellon alueelle. Yhtiö toteuttaa ne yhteistyössä pientalovuokraukseen erikoistuneen Novus Family Homesin kanssa. Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin.

