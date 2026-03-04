Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Arkkitehtitoimisto JKMM sai uuden toimitusjohtajan

Samppa Lappalainen siirtyy organisaation ulkopuolelle.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. maaliskuuta 2026, 16:26
JKMM voitti Helsingin uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun. Havainnekuva. Kuva: JKMM Arkkitehdit

Arkkitehtitoimisto JKMM:n toimitusjohtajana vuodesta 2018 toiminut Samppa Lappalainen siirtyy organisaation ulkopuolelle.

