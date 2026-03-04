Arkkitehtitoimisto JKMM sai uuden toimitusjohtajan
Samppa Lappalainen siirtyy organisaation ulkopuolelle.
Arkkitehtitoimisto JKMM:n toimitusjohtajana vuodesta 2018 toiminut Samppa Lappalainen siirtyy organisaation ulkopuolelle.
