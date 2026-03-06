Espoon kaupunkirata -hankkeen alueurakka 4:n rakennustyöt alkavat maaliskuussa
Espoon kaupunkirata -hanke on jaettu neljään eri alueurakkaan. Ratahanke on käynnistynyt tammikuussa 2024.
Väylävirasto on valinnut YIT:n toteuttamaan Espoon kaupunkiradan alueurakka 4:n Espoon keskuksen ja Kauklahden välille. Väyläviraston ja YIT:n välinen urakkasopimus allekirjoitettiin 5.3.2026, ja sen arvo on noin 73 miljoonaa euroa.
