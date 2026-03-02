Pohjola Rakennukselle talotyömaa Tampereelta – tilaajana Eden Asunnot
Talo rakennetaan EU-taksonomian mukaisesti A-energialuokkaan.
Eden Asunnot rakennuttaa Tampereen Santalahteen asuinkerrostalon, johon tulee yhteensä 58 vuokra-asuntoa. Rakennustyöt alkavat heti, ja urakkaan tarttuu Pohjola Rakennus.
