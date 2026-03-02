Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Rakentaminen Uutiset

Pohjola Rakennukselle talotyömaa Tampereelta – tilaajana Eden Asunnot

Talo rakennetaan EU-taksonomian mukaisesti A-energialuokkaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. maaliskuuta 2026, 9:54
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pohjola Rakennukselle talotyömaa Tampereelta – tilaajana Eden Asunnot

Eden Asunnot rakennuttaa Tampereen Santalahteen asuinkerrostalon, johon tulee yhteensä 58 vuokra-asuntoa.  Rakennustyöt alkavat heti, ja urakkaan tarttuu Pohjola Rakennus.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pohjola Rakennukselle talotyömaa Tampereelta – tilaajana Eden Asunnot”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset