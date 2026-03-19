Sweco laski luontojalanjälkensä Suomessa – suurin osa vaikutuksista tulee hankinnoista Luontojalanjäljen laskenta täydentää Swecon päästölaskentaa.

Sweco on tehnyt ensimmäistä kertaa kattavan luontojalanjäljen laskennan Suomen toiminnoilleen.

Laskenta tarjoaa uudenlaista ja yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja täydentää Swecon päästölaskentaa. Se auttaa tunnistamaan keskeisiä alueita, joilla ympäristövaikutuksiin liittyviä parannuksia voidaan tehdä: suurin luontovaikutus yrityksessä syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista. Laskenta avaa uuden näkökulman tietotyön ympäristövastuun mittarointiin ja johtamiseen.

Luontovaikutuksista 72 prosenttia syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista, erityisesti IT-ohjelmistoista.

Vaikutuksista 13 prosenttia liittyy liikematkustukseen ja 9 prosenttia syntyy työntekijöiden työmatkaliikkumisesta. Myös energiankulutus ja polttoaineiden käyttö tuottavat osan vaikutuksista.

”Luontojalanjäljen mittaaminen kasvihuonekaasupäästöjen ohella antaa meille huomattavasti tarkemman kuvan siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Luontojalanjälki auttaa tunnistamaan myös niitä vaikutuksia, jotka eivät näy päästölaskennassa. Tulosten avulla pystymme kohdistamaan toimenpiteet juuri niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat eniten luonnon monimuotoisuuteen”, Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri sanoo.

Swecon luontojalanjäljeksi vuonna 2025 saatiin yhteensä 9,4 × 10⁻⁸ PDF·yr. PDF-yksikkö eli Potentially Disappeared Fraction of Species kuvaa osuutta maailman lajeista, jotka ovat vaarassa hävitä, mikäli toiminta jatkuisi muuttumattomana. Toisin sanoen tulos tarkoittaa, että noin yksi laji nykyisesti tunnetuista noin 8 miljoonasta lajista olisi vaarassa hävitä.

”Olemme oman luontojalanjälkemme laskennalla tehneet näkyväksi, että tietotyökin voi heikentää luonnon monimuotoisuutta. Yhden konsultointi- ja suunnittelutyötä tekevän yrityksen luontojalanjälki voi luvullisesti näyttää pieneltä, mutta oleellista on ymmärtää, mikä sitä kasvattaa. Juuri tämä tieto ohjaa meitä kohdistamaan toimenpiteet tehokkaimmin”, Vakkuri sanoo.

Swecon luontojalanjälkilaskenta kattoi useita eri kategorioita, mukaan lukien ostetut tuotteet ja palvelut, liikematkustus, työn ja kodin välinen liikkuminen, energiankulutus toimitiloissa, polttoaineiden käyttö ajoneuvoissa, suora vedenkulutus sekä suora maankäyttö.

Laskennan tulokset osoittavat lisäksi, mihin luontokadon ajureihin yrityksen toiminta vaikuttaa eniten. Laskennan mukaan 64 prosenttia Swecon luontovaikutuksista liittyy ilmastonmuutokseen. Toiseksi merkittävin ajuri on vedenkulutus, joka muodostaa 32 prosenttia kokonaistuloksesta, ja korostuu erityisesti IT-ohjelmistojen hankinnoissa. Lisäksi vaikutuksia syntyy maankäytöstä ja saastumisesta.

”Luontojalanjälki osoittaa selvästi, että ilmastotyömme tukee samalla luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Päästövähennysten jatkaminen on siis kriittistä myös luontovaikutusten pienentämiseksi.”

Vakkuri muistuttaa, että tulosten vertaaminen muihin oman luontojalanjälkensä laskeneisiin on vielä haastavaa. Laskentamenetelmät ja rajaukset kuitenkin kehittyvät yhä samalla, kun luontojalanjäljen laskenta yleistyy.