YIT nimitti uuden talousjohtajan – ”Hänen työnsä tukee vahvasti strategian toimeenpanoa” Erkka Repo aloittaa tehtävässä viimeistään syyskuussa.

YIT on nimittänyt Erkka Revon (KTM) talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään syyskuussa 2026.

Revolla on yli 25 vuoden kokemus taloushallinnon, rahoituksen, strategian sekä laajojen muutosohjelmien johtamisesta. Hän on toiminut sekä pörssi- että valtionyhtiöiden talousjohtajana ja omaa vahvan taustan konsernitason ohjauksesta, kannattavuuden parantamisesta ja strategisten hankkeiden toteuttamisesta.

Repo toimii tällä hetkellä Aspo-konsernin talousjohtajana ja vastaa talous-, rahoitus- ja IT-toiminnoista. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

“Erkka tuo YIT:lle vahvan yhdistelmän talousjohtamisen osaamista, strategista näkemystä ja kokemusta merkittävien muutosohjelmien läpiviennistä. Hänen työnsä suurten kokonaisuuksien johtajana, yritysjärjestelyiden toteuttajana sekä kannattavan kasvun rakentajana tukee vahvasti YIT:n uudistumista ja strategian toimeenpanoa. Olen erittäin iloinen, että saamme Erkan vahvistamaan johtoryhmäämme”, YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja.

Markus Pietikäinen jatkaa YIT:n väliaikaisena talousjohtajana, kunnes Erkka Repo aloittaa tehtävässään.