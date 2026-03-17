YIT nimitti uuden talousjohtajan – ”Hänen työnsä tukee vahvasti strategian toimeenpanoa”

Erkka Repo aloittaa tehtävässä viimeistään syyskuussa.

Kirjoitettu 17. maaliskuuta 2026, 9:28
YIT on nimittänyt Erkka Revon (KTM) talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään syyskuussa 2026.

YIT:n uusi talousjohtaja Erkka Repo. Kuva: YIT

Revolla on yli 25 vuoden kokemus taloushallinnon, rahoituksen, strategian sekä laajojen muutosohjelmien johtamisesta. Hän on toiminut sekä pörssi- että valtionyhtiöiden talousjohtajana ja omaa vahvan taustan konsernitason ohjauksesta, kannattavuuden parantamisesta ja strategisten hankkeiden toteuttamisesta.

Repo toimii tällä hetkellä Aspo-konsernin talousjohtajana ja vastaa talous-, rahoitus- ja IT-toiminnoista. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

“Erkka tuo YIT:lle vahvan yhdistelmän talousjohtamisen osaamista, strategista näkemystä ja kokemusta merkittävien muutosohjelmien läpiviennistä. Hänen työnsä suurten kokonaisuuksien johtajana, yritysjärjestelyiden toteuttajana sekä kannattavan kasvun rakentajana tukee vahvasti YIT:n uudistumista ja strategian toimeenpanoa. Olen erittäin iloinen, että saamme Erkan vahvistamaan johtoryhmäämme”, YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja.

Markus Pietikäinen jatkaa YIT:n väliaikaisena talousjohtajana, kunnes Erkka Repo aloittaa tehtävässään.

