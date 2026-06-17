Kymmenien miljoonien arvoisesta poliisiasemahankkeesta tehtiin investointipäätös – rakentaminen alkaa loppuvuodesta Hanke sisältää noin 15800 neliömetrin poliisiaseman uudisrakentamisen sekä noin 1000 neliön sivurakennusten peruskorjauksen.

Kuopion uuden pääpoliisiaseman hanke etenee kohti rakentamista. Hanke sai eduskunnan raha-asiainvaliokunnan puollon 4. kesäkuuta ja Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöksen 16. kesäkuuta. Nyt suunnittelussa siirrytään viimeistelyvaiheeseen ja rakentamisen valmisteluun. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen loppuvuodesta 2026, jolloin rakennus valmistuisi alustavasti kesällä 2029.