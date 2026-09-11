Idea- ja toteutuskilpailu Helsingin uudesta kaupunginosasta
Hanasaaresta halutaan kansainvälisesti kiinnostava uusi kaupunginosa – idea- ja toteutuskilpailu päätöksentekoon.
Hanasaaren voimalaitosalueen Helsingin kantakaupungissa suunnitellaan muuttuvan uudeksi ja omaleimaiseksi kaupunginosaksi 2030-luvulta lähtien. Helsingin kaupunki käynnistää kansainvälisen idea- ja toteutuskilpailun alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.
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