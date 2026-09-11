Idea- ja toteutuskilpailu Helsingin uudesta kaupunginosasta Hanasaaresta halutaan kansainvälisesti kiinnostava uusi kaupunginosa – idea- ja toteutuskilpailu päätöksentekoon.

Hanasaaren voimalaitosalueen Helsingin kantakaupungissa suunnitellaan muuttuvan uudeksi ja omaleimaiseksi kaupunginosaksi 2030-luvulta lähtien. Helsingin kaupunki käynnistää kansainvälisen idea- ja toteutuskilpailun alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.