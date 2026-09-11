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Kategoriat Suunnittelu Arkkitehtuuri Projektit Uutiset Ympäristö

Idea- ja toteutuskilpailu Helsingin uudesta kaupunginosasta

Hanasaaresta halutaan kansainvälisesti kiinnostava uusi kaupunginosa – idea- ja toteutuskilpailu päätöksentekoon.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 11. syyskuuta 2026, 9:24
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Hanasaaren voimalaitosalue näytti vuonna 2025 vielä tällaiselta. Tulevaisuudessa alueella pitäisi olla uusi asumiseen painottuva kaupunginosa. Kuva: ©2025 Tuomas Uusheimo: www.uush

Hanasaaren voimalaitosalueen Helsingin kantakaupungissa suunnitellaan muuttuvan uudeksi ja omaleimaiseksi kaupunginosaksi 2030-luvulta lähtien. Helsingin kaupunki käynnistää kansainvälisen idea- ja toteutuskilpailun alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

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