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Kategoriat Asunnot Kiinteistöt Uutiset

Hoasin Matti Tarhio: Suomi tarvitsee rakentamisen tiekartan

Yli hallituskausien ulottuva ohjelma toisi vakautta ja ennakoivuutta rakennetun ympäristön hallintaan, jota nyt vaivaa lyhytnäköinen osaoptimointi.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 6:12
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Ei kommentteja artikkeliin Hoasin Matti Tarhio: Suomi tarvitsee rakentamisen tiekartan
Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio on ollut pitkään suomalaisen rakennuttamisen ja asuntopolitiikan näköalapaikoilla. Kuva: RIL / Mirkku Merimaa

Helsingin opiskelija-asuntosäätiön Hoasin toimitusjohtaja ja kokenut rakennusalan asiantuntija Matti Tarhio esittää kansallisen tiekartan laatimista rakennetulle ympäristölle. Se linjaisi, mitä esimerkiksi asunto- ja julkiselta rakentamiselta pidemmällä aikavälillä odotetaan Suomessa.

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