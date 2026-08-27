Hoasin Matti Tarhio: Suomi tarvitsee rakentamisen tiekartan
Yli hallituskausien ulottuva ohjelma toisi vakautta ja ennakoivuutta rakennetun ympäristön hallintaan, jota nyt vaivaa lyhytnäköinen osaoptimointi.
Helsingin opiskelija-asuntosäätiön Hoasin toimitusjohtaja ja kokenut rakennusalan asiantuntija Matti Tarhio esittää kansallisen tiekartan laatimista rakennetulle ympäristölle. Se linjaisi, mitä esimerkiksi asunto- ja julkiselta rakentamiselta pidemmällä aikavälillä odotetaan Suomessa.
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