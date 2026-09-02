Lapinlahden sairaala-alueelle kaavaillaan 50 miljoonan euron remonttia – rahoittajina suurelta osin yritykset Lapinlahden sairaala-alueen uutta remonttisuunnitelmaa on valmisteltu hiljaisuudessa.

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Engelin arkkitehtuurista tunnettu Helsingin Lapinlahden sairaala-alueen kokonaisuus halutaan vuokrata valtaosin yrityksille. Näin rahoitettaisiin suurelta osin liki 50 miljoonaan euroon noussut remontti.

Uusi linjaus valmisteltiin kaikessa hiljaisuudessa. Sen suoraviivainen markkinavetoisuus herättää närää erityisesti vihreissä ja vasemmistoliitossa.

Lapinlahden sairaalan yritysvetoista tulevaisuutta on linjattu jo pitkälle kaupunginkansliassa. Kanslia toimii pormestari Daniel Sazonovin (kok) ohjauksessa.

Viime vuosina peruskorjausta oli valmisteltu kaupunkiympäristön toimialalla. Silloin kaupunkiympäristöä johti vihreät. Nyt toimialaa johtaa Sdp ja apulaispormestarina Johanna Laisaari (sd).

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Nyt sairaala-alueen kokonaisuus on siis siirretty kaupunkiympäristöltä kaupunginkanslialle koordinoitavaksi. Monelle poliitikolle esitys tuli yllätyksenä, ja tilojen vuokraaminen markkinahintaan yrityksille on poliittisesti kiistanalainen. Tiloissa toimii muun muassa järjestöjä.

Kansliaa johtava kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula vahvisti aiemmin Helsingin Sanomille, että kaupunki neuvottelee yhden yrityksen pääkonttorin siirrosta Lapinlahteen. Mukana linjaamassa on ollut myös Sazonov. ”On haettu kokonaisuutta, joka kestää taloudellisesti”, Sazonov sanoo.

Edes kaikki apulaispormestarit eivät olleet tietoisia Lapinlahtea koskevasta uudesta suunnitelmasta. Korkein poliittinen johto sai tiedon kanslian suunnitelmasta kaupungin johtoryhmän kokouksessa 18. elokuuta.

Kaupunkiympäristöä johtava apulaispormestari Laisaari kiistää olleensa työstämässä uutta suunnitelmaa. ”Jos tätä yritetään minun päälleni laittaa, olen itsekin kuullut tästä ensimmäisen kerran 18. elokuuta. Kokonaisratkaisun etsiminen Lapinlahteen on ollut kansliapäällikön alla.”

Vasemmistoliiton apulaispormestari Paavo Arhinmäki vahvistaa hänen ja Laisaaren ”liputtaneen heti, että suunnitelma on ongelmallinen”.

”Tätä ei ole missään poliittisessa elimessä tai valtuustoryhmässämme ehditty käsitellä. Aiemmin oli selvää, että pitää tehdä yhteistyötä Lapinlahden nykytoimijoiden kanssa ja saada kulttuuriperintö korjattua”, sanoo vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Kiinteistöyhtiö vaihtoehtona

Urakka on kallis ja nostattaa niin paljon intohimoja, että yritysvetoisuudesta kiistellään tänä syksynä. Korjausurakkaa ei aluksi viedä kaupunkiympäristön lautakuntaan vaan arvovaltaisimpaan eli kaupunginhallituksen pöytään 17. syyskuuta.

Ainakin osa vihreistä ja vasemmistoliiton jäsenistä kysyy, onko kulttuurihistoriallisen arvoalueen korjaus pakko rahoittaa pääosin vuokratuotoin. Vuokrat voivat nousta niin korkeiksi, että yritysten houkuttelu voi olla työlästä.

Vaihtoehto olisi, että tätä tarkoitusta varten perustettava kaupungin oma kiinteistöyhtiö saisi ainakin osan korjausvelasta kaupungilta pääomituksena tai suorana tukena.

”Jos kaupungilla on varaa maksaa 400 miljoonaa euroa satamatunnelista, miksi ei mukana ole varaa maksaa rakennusten korjaamisesta?” kysyy kaupunginhallituksen varajäsen Tuomas Rantanen (vihr).