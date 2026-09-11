Rakennuttamisjohtaja puhuu yhteistyön puolesta A-Insinöörien Länsi-Suomen yksikkö sai syyskuun alussa uuden luotsin rakennuttamispalveluihinsa. Pestiin tarttui tuttu nimi, sillä Taru Suominen toimi aiemmin samassa yksikössä rakennuttajapäällikkönä.

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Aloitit rakennuttamispalvelujen yksikönjohtajana. Millainen on toimenkuvasi?

Täällä työskentelee parikymmentä alan ammattilaista, jotka tukevat kiinteistönomistajia ja investoijia kiinteistöjen kehittämisessä, korjaamisessa ja uudisrakentamisessa – yleisesti ottaen projektien hyvässä läpiviennissä. Tässä tehtävässä vastaan yksikön toiminnan, tavoitteiden ja strategian toteutumisesta.

Mikä tässä pestissä erityisesti kiehtoo?

Pääsen kehittämään alaa näköalapaikalta. Meillä Turussa on ammattitaitoista ja sitoutunutta väkeä, jolle on tärkeää tilaajan onnistuminen hankkeissaan. Yksi minun päätehtävistäni on huolehtia siitä, että asiantuntijoillamme on hyvät työolosuhteet, työpaikalle on mukava tulla, eikä asiakastyön tekemiseen ole esteitä.

Taru Suominen Syntynyt Lempäälässä 1980

Diplomi-insinööri, rakentamistalous, Tampereen teknillinen yliopisto, 2006

Rakennusinsinööri, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2003

Yksikönjohtaja, A-Insinöörit, 2026–

Rakennuttajapäällikkö, A-Insinöörit, 2018–2026

Toimitilapäällikkö, Turun yliopisto, 2013–2018

Projekti-insinööri, ISS Proko, 2004–2013

Harrastukset: ryhmäliikuntatunnit

Mitä pitäisi saada aikaiseksi lähivuosina? Millaisia kasvusuunnitelmia on pöydällä?

A-Insinöörien tavoitteena on olla johtava rakennuttamisen konsultti omalla alueellaan Suomessa. Niinpä vahvistamme lähivuosina tämän liiketoiminnan kasvua myös Varsinais-Suomessa. Meidän on oltava ajan hermolla ja vastattava entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin muun muassa tekoälyyn ja yhteistoiminnallisuuteen liittyen.

Millä tavoin rakennuttajan rooli on muuttumassa?

Entistä enemmän yhteistyön suuntaan. Minulle on tärkeää johtaa hanketta niin, että osapuolet tuntevat toisensa ja voivat keskustella avoimesti vaikeistakin asioista. Kun tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden välille syntyy luottamus, hankkeilla on parhaat onnistumismahdollisuudet. Yhteistä ovat myös onnistumiset ja haasteet.

Mikä veti aikanaan kiinteistöjen ja rakentamisen pariin?

Lapsuudenkodissa maalla tuli puuhailtua kaikenlaista koneiden, laitteiden ja rakennusten parissa. Lukioikäisenä päätin, että minusta tulee insinööri ja nimenomaan rakennusalalle. Eikä uravalinta ole kaduttanut.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtiprojekteja?

Jokainen onnistunut hanke on aina oma tähtiprojekti. Nykyisistä projekteista voisi nostaa esiin Turun tuomiokirkon peruskorjauksen sekä Uuden Dentalian, joka kokoaa Turun yliopistojen biolääketieteen alat saman katon alle.