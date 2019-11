Helsingin Östersundomin massiiviselle rakentamiselle takaisku: oikeus kumosi 100000 asukkaan uuden kaupunginosan luontoarvojen takia

Helsingin massiiviset rakennushankkeet kaupungin itälaidalla Östersundomissa saivat perjantaina lunta tupaan, kun hallinto-oikeus totesi alueen yleiskaavan lainvastaiseksi.

Kaava siis kumottiin, ja syynä ovat pitkälti alueen luontoarvot.

”Oli olemassa vaara, että Natura-alueen välittömään läheisyyteen osoitetut uudet rakentamisalueet ja kaavaratkaisun tarkoittama muu asukasmäärän voimakas lisääntyminen heikentävät merkittävästi suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Natura 2000 -alueella”, hallinto-oikeuden tiedotteessa perustellaan.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan kaava-alueen pinta-ala on 44,5 neliökilometriä, josta maa-aluetta on noin 39 neliökilometriä.

Östersundomin kaava-alue on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen. Sinne on suunniteltu jopa 100000 asukkaan ja 30000 työpaikan kaupunginosia.

Helsingin kaupunki on pettynyt hallinto-oikeuden ratkaisuun.

”Ratkaisu on meille tietysti pettymys. Nyt on syytä tarkastella hallinto-oikeuden perusteluja huolella. Arvioimme tilanteen ja sen, onko tästä päätöksestä valittamiselle edellytyksiä”, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Aho toimii myös Östersundom-toimikunnan puheenjohtajana. Kuntien yhteinen toimielin päätti lopullisesti yleiskaavasta 11. joulukuuta 2018. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot olivat aiemmin päättäneet saman sisältöisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Östersundomin kaava-alue muodostuu suurimmaksi osaksi Sipoon entisistä länsiosista, jotka liitettiin maan hallituksen päätöksellä Helsinkiin vuonna 2009.

Liitoksen jälkeen Helsinki on hankkinut maata Östersundomista ja asettanut alueen laajalti rakennuskieltoon. Rakentamisen aloitus ei kuitenkaan ole lähelläkään.

Alueen rakentamissuunnitelmia on muokattu useaan otteeseen pääasiassa luonnonsuojelusyistä. Rakentamista on osoitettu eri paikkoihin ja Östersundomin liikenteen perustaksi ajatellun metron linjausta on vaihdettu.

Yleiskaavasta tehtiin hallinto-oikeuteen yhteensä kahdeksan valitusta. Valitusten takana oli luonnonsuojeluyhdistysten ja yksityishenkilöiden lisäksi myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Yleiskaavan kumoamisen lisäksi hallinto-oikeus hylkäsi perjantaina maakuntakaavasta tehdyt, Östersundomia koskevat valitukset.