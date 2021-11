Heikkinen Yhtiöt ostaa Ecofloor Finlandin

Ostettava yhtiö toimii Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueilla, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 1,6 miljoonaa euroa. Yrityskauppa kasvattaa erityisesti Heikkinen Yhtiöiden maakosteabetoniliiketoimintaa, mutta vahvistaa myös kovabetoniliiketoimintaa ja organisaation palveluvalikoimaa.

Heikkinen Yhtiöt yhdistää maakostea- ja kovabetoniliiketoiminnan yhdeksi liiketoiminta-alueeksi, jota ryhtyy vetämään Ecofloor Finlandin toimitusjohtaja Tomi Kanto. Ecofloor-nimi jää elämään Heikkinen Yhtiöillä maakosteabetonilattian tuotenimenä.

Toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen kuvaa kauppaa liiketoiminnallisesti tärkeäksi. ”Ecofloorin hankinnalla haluamme luoda parhaat mahdolliset edellytykset maakosteabetoniliiketoiminnan kasvulle.”

Maakosteabetonin markkinat ovat kasvussa. Maakosteabetonilla on useita etuja perinteiseen märkäbetoniin nähden. Maakosteabetoniin käytetään vähemmän vettä, ja sen betonimassa tuotetaan pienemmällä vesi-sementtisuhteella paikan päällä. Maakosteabetoni myös kuivaa puolet nopeammin perinteiseen märkäbetoniin verrattuna ja on siten pinnoituskuiva aikaisemmin. Maakosteabetoni on lisäksi mittatarkkaa ja kutistuu vähemmän kuin märkäbetoni. Se on muokattavissa heti, eli esimerkiksi lattiakaadot voidaan tehdä heti tasoittamisen jälkeen.