Turun tunnin junaan kohdistuu suuria odotuksia – Moni edellisen suuren ratahankkeen tavoite jäi toteutumatta

HS:n tietojen mukaan Turun tunnin juna toteutuu tulevalla hallituskaudella. Uusi oikorata Espoon ja Salon välillä lyhentäisi matka-aikaa Helsingistä Turkuun lähes kahdesta tunnista 78 minuuttiin.

Hankkeen mielekkyys on kyseenalaistettu tuoreimpien sitä koskevien selvitysten takia. Turun tunnin junan hyötysuhteeksi on arvioitu vain 0,54, mikä on huono. Hyötysuhteen pitäisi olla vähintään yksi, jotta hanke olisi kannattava. Hanketta onkin perusteltu uusilla asemilla, joita tulisi neljä kappaletta.