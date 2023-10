Yrityssaneeraukseen hakeva rakennusyhtiö yrittää selviytyä miljoonaveloistaan – kunnalle käynnistyi vastikään iso hanke

Ruukkilaisella Rakennus-Avantilla on yrityssaneeraushakemuksen mukaan verovelkaa liki 800 000 euroa ja kokonaisuudessaan velkoja on 3,7 miljoonaa euroa. Velkataakka on pääasiassa kertynyt vuodesta 2021 lähtien ja velkojia on listattu sivukaupalla. Verovelkaa on kertynyt tämän vuoden huhtikuusta lähtien.