SRV:lle 32 miljoonan euron tilaus Helsingin kaupungilta – seitsemän kerrostaloa Oulunkylään

Urakkasopimus sisältää kaksi kohdetta, joiden yhteenlaskettu laajuus on lähes 18 500 bruttoneliömetriä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 11:03
Vuokra- ja aso-talot valmistuvat Maunulaan kesällä 2027. (Kuva: SRV)

SRV rakentaa Helsingin kaupungille seitsemän kerrostaloa ja kaksi pysäköintihallia Helsingin Oulunkylään. Sopimuksen arvo on SRV:lle on 32,1 (ALV 0 %) miljoonaa euroa.

