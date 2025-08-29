SRV:lle 32 miljoonan euron tilaus Helsingin kaupungilta – seitsemän kerrostaloa Oulunkylään
Urakkasopimus sisältää kaksi kohdetta, joiden yhteenlaskettu laajuus on lähes 18 500 bruttoneliömetriä.
SRV rakentaa Helsingin kaupungille seitsemän kerrostaloa ja kaksi pysäköintihallia Helsingin Oulunkylään. Sopimuksen arvo on SRV:lle on 32,1 (ALV 0 %) miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV:lle 32 miljoonan euron tilaus Helsingin kaupungilta – seitsemän kerrostaloa Oulunkylään”