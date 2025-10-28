Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Infra

Vantaan raitiotien hinta pomppasi sata miljoonaa – Kaupunginhallitus jätti pöydälle

Seuraavan kerran asiaa käsitellään marraskuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2025, 10:07
Raitioliikenteelle rakennetaan Tikkurilan aseman itäpäähän tunnelikatos. Havainnekuva. Kuva: Pekka Leskelä

Vantaan kaupunginhallitus jätti pöydälle Vantaan raitiotien päivitetyn hankesuunnitelman. Asia tulee uudelleen käsittelyyn 10.11. pidettävässä kokouksessa.

