Kategoriat Arkkitehtuuri

Betonijulkisivupalkinto kemian tutkimusrakennukselle

Suorakulmaisen rakennuksen peruskerrosten julkisivut ovat vaaleaa muotobetonia ja lasia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. marraskuuta 2025, 9:53
Erica Green Chemistry Park. Kuva: Hannu Rytky

Vuoden 2025 Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon on voittanut JKMM Arkkitehdit kohteellaan Erica Green Chemistry Park. Espoon Finnooseen syksyllä 2025 valmistunut rakennus tarjoaa tilat kemian alan tutkimukselle ja kehitykselle sekä kokoaa yhteen alan toimijoita.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

