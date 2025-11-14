Betonijulkisivupalkinto kemian tutkimusrakennukselle
Suorakulmaisen rakennuksen peruskerrosten julkisivut ovat vaaleaa muotobetonia ja lasia.
Vuoden 2025 Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon on voittanut JKMM Arkkitehdit kohteellaan Erica Green Chemistry Park. Espoon Finnooseen syksyllä 2025 valmistunut rakennus tarjoaa tilat kemian alan tutkimukselle ja kehitykselle sekä kokoaa yhteen alan toimijoita.
