Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Kattotöissä sattui vakava työtapaturma – yhdelle tuomio

Yhtiö toimi työmaalla aliurakoitsijana.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. marraskuuta 2025, 14:09
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kattotöissä sattui vakava työtapaturma – yhdelle tuomio

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 2 000 euron suuruisen yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.11.2025.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kattotöissä sattui vakava työtapaturma – yhdelle tuomio”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset