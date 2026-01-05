Kreate perusti uuden yksikön – johtaja tuli ostetusta SRV Infrasta
Heikki Pöyhönen aloitti tehtävässä 2.1.2026.
Kreate Groupin tytäryhtiö Kreate toteutti 31.12.2025 SRV Infran koko osakekannan oston, jonka seurauksena Kreate-konsernin liiketoiminta laajeni maanalaiseen kalliorakentamiseen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kreate perusti uuden yksikön – johtaja tuli ostetusta SRV Infrasta”