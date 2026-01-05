Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Infra Uutiset

Kreate perusti uuden yksikön – johtaja tuli ostetusta SRV Infrasta

Heikki Pöyhönen aloitti tehtävässä 2.1.2026.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 10:35
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kreate perusti uuden yksikön – johtaja tuli ostetusta SRV Infrasta
Heikki Pöyhönen johtaa Kreaten uutta kalliorakentamisen yksikköä. Kuva: Kreate

Kreate Groupin tytäryhtiö Kreate toteutti 31.12.2025 SRV Infran koko osakekannan oston, jonka seurauksena Kreate-konsernin liiketoiminta laajeni maanalaiseen kalliorakentamiseen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kreate perusti uuden yksikön – johtaja tuli ostetusta SRV Infrasta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset