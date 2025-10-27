SRV vetäytyy infrarakentamisesta – SRV Infra yrityskaupalla Kreatelle
Yhteistyötä SRV Infran kanssa aiotaan jatkaa, vaikka omistaja vaihtuukin.
SRV Yhtiöt myy infrarakentamiseen erikoistuneen SRV Infran koko osakekannan Kreatelle. Kaupan yritysarvoksi kerrotaan noin 30 miljoonaa euroa ja kauppahinta suoritetaan käteisellä.
