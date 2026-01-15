Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakennustuote Sijoittaminen

Pahasti tappiollinen Ecoup keräsi osakeannilla kolmen miljoonan varat

Yhtiö on tehnyt tappiota monta vuotta putkeen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 15. tammikuuta 2026, 9:31
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pahasti tappiollinen Ecoup keräsi osakeannilla kolmen miljoonan varat
Kuva: Rio Gandara / HS

Rakentamisen kiertotalouteen erikoistunut Ecoup on toteuttanut täyteen merkityn suunnatun osakeannin. Yhtiö keräsi annissa noin kolmen miljoonan euron bruttovarat.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pahasti tappiollinen Ecoup keräsi osakeannilla kolmen miljoonan varat”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset