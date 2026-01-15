Pahasti tappiollinen Ecoup keräsi osakeannilla kolmen miljoonan varat
Yhtiö on tehnyt tappiota monta vuotta putkeen.
Rakentamisen kiertotalouteen erikoistunut Ecoup on toteuttanut täyteen merkityn suunnatun osakeannin. Yhtiö keräsi annissa noin kolmen miljoonan euron bruttovarat.
