Rakennusala käynnisti kunnianhimoisen hankkeen – ”Digitalisaation koko potentiaalia ei ole vielä pystytty hyödyntämään” Rakennus- ja kiinteistöalan yhteinen kehityshanke kestää vuosia.

Kiinteistö- ja rakentamisala on käynnistänyt kunnianhimoisen digitalisaatiohankkeen, jossa rakennetaan perustaa vakioidulle, yhteentoimivalle ja koneluettavalle tiedolle. Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja tukea työtä niin työmailla kuin toimistoilla sekä parantaa koko arvoketjun tuottavuutta, laatua ja asiakaskokemusta.