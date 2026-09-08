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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Hartela rakentaa Terveystalolle lippulaivayksikön Turkuun

Hartela toteuttaa Turun Kupittaalle toimitilakiinteistön, joka tulee olemaan Terveystalon sairaalan sekä lääkärikeskuksen käytössä. Rakennus on Terveystalon tähän asti suurin toimitilahanke ja Hartelalle neljäs merkittävä sairaalarakentamisen kohde tällä vuosikymmenellä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2026, 6:14
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Ei kommentteja artikkeliin Hartela rakentaa Terveystalolle lippulaivayksikön Turkuun
Terveystalon uusi toimipiste on täysimittainen sairaala. Kuva: Aki Rask

Lähtökohtana hankkeessa on rakentaa moderneja sekä potilastyötä tukevia tiloja. Hankkeessa yhdistyvät vaativan terveydenhuollon tilaohjelman hallinta, tiukka aikataulu sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Rakennuksesta tulee kymmenkerroksinen, ja niistä kahdeksan tulee maan päälle.

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