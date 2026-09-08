Hartela rakentaa Terveystalolle lippulaivayksikön Turkuun
Hartela toteuttaa Turun Kupittaalle toimitilakiinteistön, joka tulee olemaan Terveystalon sairaalan sekä lääkärikeskuksen käytössä. Rakennus on Terveystalon tähän asti suurin toimitilahanke ja Hartelalle neljäs merkittävä sairaalarakentamisen kohde tällä vuosikymmenellä.
Lähtökohtana hankkeessa on rakentaa moderneja sekä potilastyötä tukevia tiloja. Hankkeessa yhdistyvät vaativan terveydenhuollon tilaohjelman hallinta, tiukka aikataulu sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. Rakennuksesta tulee kymmenkerroksinen, ja niistä kahdeksan tulee maan päälle.
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