Hybridirakenteinen Vilinä nousee Lujatalon voimin
Hankkeelle on asetettu tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.
Hyvinkään Hangonsillan alueelle rakennettava koulu ja päiväkoti Vilinä koostuu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä 1.–6. luokkien tarvitsemista tiloista mukaan lukien ruokasali ja liikuntasali. Lujatalon hankkeelle on asetettu myös tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.
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