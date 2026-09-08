Hybridirakenteinen Vilinä nousee Lujatalon voimin Hankkeelle on asetettu tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.

Hyvinkään Hangonsillan alueelle rakennettava koulu ja päiväkoti Vilinä koostuu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä 1.–6. luokkien tarvitsemista tiloista mukaan lukien ruokasali ja liikuntasali. Lujatalon hankkeelle on asetettu myös tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.