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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Hybridirakenteinen Vilinä nousee Lujatalon voimin

Hankkeelle on asetettu tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2026, 6:23
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Ei kommentteja artikkeliin Hybridirakenteinen Vilinä nousee Lujatalon voimin
Lujatalon rakentama monimuotoinen Vilinä nousee Hyvinkään Hangonsillan alueelle. Kuva: Lujatalo

Hyvinkään Hangonsillan alueelle rakennettava koulu ja päiväkoti Vilinä koostuu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä 1.–6. luokkien tarvitsemista tiloista mukaan lukien ruokasali ja liikuntasali. Lujatalon hankkeelle on asetettu myös tavoite toteuttaa rakennus vähähiilisesti ja puuta materiaalina hyödyntäen.

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