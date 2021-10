Riihimäki toteuttaa 10 miljoonan peruskorjauksen uimahalliin – kaupungin mukaan hallin betonirakenteet ovat hyväkuntoiset

Jatkosuunnittelu kytkeytyy uimahallin ja maauimalan yhteisessä investointisuunnitelmassa hyväksyttyyn kustannusarvioon. Kunnostustöihin on varattu investointiohjelmassa 13,1 miljoonaa euroa, josta uimahallin osuus on noin 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvio tarkentuu, kun korjaustöiden suunnittelu etenee.

Alustavan aikataulun mukaan uimahallin kunnostus aloitetaan kesäkaudella 2022 ja korjaustyöt kestävät vuoden 2023 loppuun. Kunnostuksessa uusitaan muun muassa uimahallin tekniikkaa, pintarakenteita ja valaistusta. Tekniset uudistustyöt tehdään muun muassa ilmanvaihtojärjestelmiin, kemikaalitiloihin ja rakennusautomaatioon. Mahdollisesti myös leikki- ja liikuntavälineitä lisätään, jotta halli toimisi entistä monipuolisemmin ja vastaisi paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Kaupungin mukaan uimahallin betonirakenteet ovat hyväkuntoiset eivätkä vaadi kunnostusta. Suomessa monissa uimahalleissa on havaittu ongelmia betonirakenteissa, kun alkalikiviainesreaktio on rapauttanut betonia. Tällaisia ongelmia on havaittu muun muassa Espoon Tapiolan uimahallissa ja Tampereella sekä Kalevan uintikeskuksessa että Hervannan uimahallissa. Näistä ongelmista kerrotaan tämän jutun alta löytyvistä artikkeleista.

Maauimalan kunnostus aiotaan aloittaa sen jälkeen, kun uimahalli on kunnostettu. Maauimalan peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy uimahallin peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä.

Riihimäen uimahalli on valmistunut vuonna 1979, ja sen on suunnitellut arkkitehti Osmo Lappo. Peruskunnostuksessa on tarkoitus kunnioittaa rakennuksen arkkitehtonisia arvoja. Hallissa on seitsemän erillistä allasta, ja sen tilaratkaisut ovat alkuperäiset, vuodelta 1979. Uima-altaiden määrää ei lisätä kunnostuksessa.