Louhintahiekka sai kovan luokan hallitusvahvistuksen – lisäosaamista kasvuun ja strategian jalkautukseen
Petri Kotkansalo on työskennellyt mm. Lemminkäisellä, GRK Infrassa ja Terrawisessa. Hänellä on työkokemusta myös perinteisen rakentamisen puolelta.
Infrarakentaja Louhintahiekka saa hallitukseensa kokeneen infraosaajan, kun tekniikan lisensiaatti ja diplomi-insinööri Petri Kotkansalo liittyy sen riveihin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Louhintahiekka sai kovan luokan hallitusvahvistuksen – lisäosaamista kasvuun ja strategian jalkautukseen”