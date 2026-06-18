Suojeltu Ainola uudistuu hallitusti Oulussa Historiallinen Ainola muuntuu toimistokäyttöön peruskorjauksessa, jossa suojeluarvot ja nykyaikaiset tekniset ratkaisut sovitetaan yhteen.

Ainolan historia alkaa 1800-luvun lopulta, jolloin nykyistä kivirakennusta edelsi Åströmien puuhuvila. Kansallisromanttisen huvilan Oulun Hupisaarille rakennutti perheelleen vuonna 1888 kauppaneuvos Hemming Åström, yksi kuuluisan oululaisen nahkatehtaan omistajista. Kauppaneuvoksen menehdyttyä ja muun perheen muutettua pois Oulusta päätti leski Maria Åström lahjoittaa huvilan Oulun kaupungille vuonna 1910. Lahjoituksen ehtona oli, että huvilaa käytetäisiin avoimiin sivistystarkoituksiin, ja rakennukseen perustettiinkin kirjasto ja museo.