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Kategoriat Korjausrakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

Suojeltu Ainola uudistuu hallitusti Oulussa

Historiallinen Ainola muuntuu toimistokäyttöön peruskorjauksessa, jossa suojeluarvot ja nykyaikaiset tekniset ratkaisut sovitetaan yhteen.

Kirjoittaja Anna Niemelä
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Suojeltu Ainola uudistuu hallitusti Oulussa
Ennen korjauksia kellarikerroksessa oli massiivinen painelattia ja kapillaarista kosteudennousua. Kellarin korjaustöissä KTC:n kirvesmies Patrik Kametler ja työnjohtaja Eetu Marjakangas. Kuva: Anna Niemelä

Ainolan historia alkaa 1800-luvun lopulta, jolloin nykyistä kivirakennusta edelsi Åströmien puuhuvila. Kansallisromanttisen huvilan Oulun Hupisaarille rakennutti perheelleen vuonna 1888 kauppaneuvos Hemming Åström, yksi kuuluisan oululaisen nahkatehtaan omistajista. Kauppaneuvoksen menehdyttyä ja muun perheen muutettua pois Oulusta päätti leski Maria Åström lahjoittaa huvilan Oulun kaupungille vuonna 1910. Lahjoituksen ehtona oli, että huvilaa käytetäisiin avoimiin sivistystarkoituksiin, ja rakennukseen perustettiinkin kirjasto ja museo.

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