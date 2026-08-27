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Kategoriat Suhdanne Asunnot Rakentaminen Talous

Luottamus kohenee sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa – nousua etenkin rakentamisen luottamuksessa

Rakentamisen luottamus kohosi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi.​

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 14:30
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Ei kommentteja artikkeliin Luottamus kohenee sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa – nousua etenkin rakentamisen luottamuksessa
Rakennuslehti 20250917 Kuvaaja Liisa Takala. Vuosaaren vihreistä vihrein.. Arkta Reponen Oy rakentaa asuntoja Vuosaareen.. Helsinki. Kuva: Liisa Takala

Suomen elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemistaan heinäkuussa. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli tosin matalalla, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Myös Tilastokeskuksen kokoama kuluttajien luottamusindikaattori koheni pitkän ajan keskitasolleen elokuussa.

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