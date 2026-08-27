Luottamus kohenee sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa – nousua etenkin rakentamisen luottamuksessa
Rakentamisen luottamus kohosi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi.
Suomen elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemistaan heinäkuussa. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli tosin matalalla, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Myös Tilastokeskuksen kokoama kuluttajien luottamusindikaattori koheni pitkän ajan keskitasolleen elokuussa.
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