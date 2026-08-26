Helsinki kehittää työmaavesien käsittelyä – Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori ohjaa
Vuonna 2024 voimaan tullut pääkaupunkiseudun työmaavesiohje asetti tiukat tavoitteet työmaaveden laadulle.
Helsinki etsii aktiivisesti toimivia ratkaisuja työmaavesien hallintaan ja käsittelyyn. Kaupunki kehittää työmaavesien käsittelymenetelmiä kahdessa pilottihankkeessa.
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