Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Infra

Helsinki kehittää työmaavesien käsittelyä – Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori ohjaa

Vuonna 2024 voimaan tullut pääkaupunkiseudun työmaavesiohje asetti tiukat tavoitteet työmaaveden laadulle.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2026, 10:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki kehittää työmaavesien käsittelyä – Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori ohjaa
Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori Janne Auranen kehittää työmaavesien hallintaa rakennustyömaiden tarpeisiin. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsinki etsii aktiivisesti toimivia ratkaisuja työmaavesien hallintaan ja käsittelyyn. Kaupunki kehittää työmaavesien käsittelymenetelmiä kahdessa pilottihankkeessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki kehittää työmaavesien käsittelyä – Suomen ensimmäinen työmaavesikoordinaattori ohjaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset