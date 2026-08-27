Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuteen kehitettiin testausmenetelmä
Viime vuosien vakavat parvekeonnettomuudet ovat osoittaneet konkreettisesti, mitä voi tapahtua, jos putoamissuojana toimiva kaiderakenne ei kestä.
Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuden parantamiseksi on kehitetty yhteinen testausmenetelmä. Putoamissuojana toimivien lasikaiderakenteiden turvallisuus varmistetaan heiluri-iskutesteillä.
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