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Kategoriat Rakennustuote Rakentaminen Tutkimus

Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuteen kehitettiin testausmenetelmä

Viime vuosien vakavat parvekeonnettomuudet ovat osoittaneet konkreettisesti, mitä voi tapahtua, jos putoamissuojana toimiva kaiderakenne ei kestä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 8:57
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Ei kommentteja artikkeliin Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuteen kehitettiin testausmenetelmä
Kuva on Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan kerrostalon parvekkeesta, jonka lasikaide petti juhannuksena. Kuva: Kalle Koponen / HS

Parvekkeiden lasikaiderakenteiden turvallisuuden parantamiseksi on kehitetty yhteinen testausmenetelmä. Putoamissuojana toimivien lasikaiderakenteiden turvallisuus varmistetaan heiluri-iskutesteillä.

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