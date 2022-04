JHL aloittaa taas lakon Destiassa

JHL aloittaa tuolloin lakon, johon kuuluvat kaikki Destia Group oyj:n työt, jotka tehdään Sähköalan Energia-ICT-Verkosto-työehtosopimuksen piirissä. Lakko on sen alettua voimassa toistaiseksi.

Ammattiliiton mukaan Destia petti lupauksensa työehtojen säilyttämisestä ja estää tarkoituksella työntekijöidensä järjestäytymisoikeuden JHL:ään.

”Suuri osa Destian työntekijöistä on JHL:n jäseniä, mutta tällä hetkellä JHL ei pääse valitsemaan yhtiöön luottamusmiehiä. Emme pysty valvomaan, miten jäsentemme työehdot toteutuvat. Tähän pitää saada muutos. JHL on otettava osapuoleksi työehtosopimukseen, jota yhtiö noudattaa”, JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen sanoo liiton tiedotteessa.

Lisäksi JHL kertoo tiedotteessaan saaneensa tietoonsa, että työantaja on muuttanut yksipuolisesti työehtoja sekä vaatii uusille työntekijöille jopa 12 kuukauden irtisanomisaikoja. Liiton mukaan on myös tullut eteen tilanteita, joissa työvuoron pituudeksi on määritelty 12 tuntia ilman minkäänlaisia ylityökorvauksia.

Ranskalaisen Colasin omistukseen joulukuussa siirtynyt Destia ilmoitti viime vuoden puolella, että se noudattaa jatkossa ICT- ja Energia-alan työntekijöihin alan yleissitovaa työehtosopimusta.

JHL puolestaan toteutti viime kesänä työtaistelutoimia Destiassa vastustaakseen yhtiön aikeita liittyä toisen työehtosopimukseen piiriin.