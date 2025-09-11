Nämä ovat Vuoden työmaa -kilpailun loppusuoralle päässeet ehdokkaat Rakennuslehden perinteiseen Vuoden työmaa -kilpailuun on valittu yhdeksän ehdokasta.

Vuoden työmaa -kilpailussa ehdokkaana ovat: Ahmon koulukeskus -hanke Siilinjärvellä, Kansallismuseon lisärakennushanke Atlas Helsingissä, Keilaniemen Portti Espoossa, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus Helsingin Kampissa, Kruunuvuorensillat-siltaurakka Helsingissä, toimisto- ja liiketilakiinteistö Signe Helsingissä, musiikkitalo Fuuga Turussa, Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 Lahdessa ja Hippos-hanke Tampereella.

Rakennuslehti esittelee kaikki ehdokkaat niin printissä kuin verkossa erillisessä julkaisussa.

Julkaisuun pääset tästä: Vuoden työmaa 2025 -kilpailu / ehdokkaat

Paperisessa lehdessä jutut ilmestyvät 12.9.

Rakennuslehden tuomaristo on valinnut vuoden työmaan 1980-luvun puolivälistä alkaen. Viime vuonna voiton otti Rakennus oy Antti J. Aholan pääurakoiman ja Senaatin tilaaman Säätytalon laajan peruskorjauksen työmaa Helsingissä.

Työmaakilpailun päätavoitteena on nostaa työmaahenkilöstön arvostusta ja parantaa koko alan osaamista. Kilpailussa etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Tänä vuonna tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota talotekniikkaan sekä kiertotalouden ja materiaalien käytön hallintaan.

Kilpailun vakiotuomariston muodostavat tuomariston puheenjohtaja Matti Kruus Indeprosta, Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä ja Diana Råman RKL:stä. Tänä vuonna vierailevina tuomareina ovat Anssi Koskenvesa Mittaviivasta ja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.

Voittaja julkistetaan Kiinteistömessujen yhteydessä 8.10. Helsingin Messukeskuksessa.

